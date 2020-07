Calciomercato Juventus, futuro Dybala | Firma imminente!

Il futuro di Paulo Dybala è sempre in bilico. L’attaccante della Juventus, protagonista assoluto sotto la gestione di Sarri, è pronto anche all’annuncio ufficiale!

Un anno dopo…e tutto è cambiato. Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus, si è convertito in uno dei migliori calciatori bianconeri con 11 gol e 10 assist vincenti ai propri compagni in 30 partite complessive. Nella scorsa estate la dirigenza torinese sarebbe stata pronta anche ad una sua cessione, ma ora le cose sono cambiate completamente.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala vicino

Come svelato dall’edizione odierna de “La Stampa” la “Joya” sarebbe anche pronta a sottoscrivere il rinnovo contrattuale con le trattative tra club ed entourage del giocatore che vanno avanti da tempo. L’accordo potrebbe così chiudersi fino al 2025 con un nuovo ingaggio da 10-11 milioni di euro per l’attaccante argentino, pronto a vestire la maglia bianconera per altre stagioni.

Questa sera, lunedì 20 luglio, infine, lo stesso Dybala sarà titolare al centro dell’attacco bianconero al fianco di Cristiano Ronaldo per cercare di superare l’ostacolo Lazio nello scontro diretto decisivo per la conquista dell’ennesimo Scudetto.

Dodici mesi dopo Dybala è al centro del progetto della Juventus, che vorrebbe annunciare a breve il suo rinnovo contrattuale.

