Calciomercato Juventus, un toscano al posto di Sarri | Le cifre

La Juventus potrebbe davvero dare il benservito a Sarri alla fine di questa stagione. Al suo posto un altro tecnico italiano con un vissuto importante sulle panchine di altre due big di Serie A

Alla vigilia di Juventus-Lazio, Maurizio Sarri ha respinto i rumors di calciomercato sul suo futuro. Nello specifico quelli che danno pressoché per certo il suo esonero a fine stagione: “Ho un contratto (fino al 2022, ndr) e voglio rispettarlo – le sue parole in conferenza stampa Il mio futuro è la partita con la Lazio, sono concentrato solo su questo, poi tutto viene di conseguenza. (…) Mi sento meglio ad avere la pressione addosso e non penso al fatto se lasciare da vincente o meno”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione da 50 milioni | Ecco il colpo top!

Calciomercato Juventus, Spalletti ipotesi plausibile per il post Sarri: ecco la possibile offerta contrattuale

Ma Sarri da chi potrebbe essere rimpiazzato? Considerata la ristrettezza dei tempi e le non elevate risorse economiche a disposizione per ingaggiare un top di livello mondiale, al netto di un possibile ritorno di Allegri (che vorrebbe dire cacciata anche di Paratici e Nedved), ecco che la società presieduta da Andrea Agnelli può virare su un altro tecnico italiano non eccessivamente costoso e ‘demanding’. Per esempio su Simone Inzaghi, legatissimo al sopracitato Paratici e già obiettivo un paio di stagioni fa, oppure su un altro toscano come Luciano Spalletti. Il classe ’59 di Certaldo, a spasso da un anno ma ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021, avrebbe l’esperienza giusta per non ‘soffrire’ l’ambiente juventino e le pressioni di una piazza così esigente e blasonata.

In orbita Juve diverse volte, l’ultima tra l’inverno e la primavera del 2016, all’ex allenatore di Roma e Inter potrebbe venir proposto un contratto biennale con opzione per un terzo anno da circa 5 milioni di euro netti l’anno.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Higuain via | Scambio per il talento

Calciomercato Inter, addio Eriksen | Assalto dalla Spagna!