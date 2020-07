Calciomercato Milan, arriva il riscatto del Siviglia | È ufficiale!

La Liga è terminata solo ieri, ma la qualificazione in Champions League del Siviglia era già nota. Un quarto posto fondamentale, che ha permesso al Milan di realizzare un’importante plusvalenza per la cessione di un giocatore spesso discusso

La notizia era nell’aria ormai da giorni, più precisamente da quando il Siviglia si è qualificato aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League. Gli andalusi hanno terminato la Liga al quarto posto, un piazzamento che ha permesso al Milan di incassare i soldi del riscatto di Suso. L’esterno spagnolo era tornato in Spagna lo scorso gennaio, con un prestito con obbligo di riscatto, in caso proprio di qualificazione alla massima competizione europea da parte della squadra allenata da Julen Lopetegui.

Calciomercato Milan, UFFICIALE: Suso al Siviglia a titolo definitivo!

Suso si era trasferito a Siviglia con la formula del prestito di 18 mesi, che sarebbe diventato obbligo in caso di qualificazione in Champions League. La vittoria della Real Sociedad in casa del Villareal aveva fatto diventare aritmetico il quarto posto degli andalusi, e quindi di fatto ufficiale il riscatto di Suso.

Mancava dunque solo il comunicato, arrivato pochi minuti fa. Il Milan, tra prestito e riscatto, ha generato una plusvalenza di circa 24 milioni di euro.

