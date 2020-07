Calciomercato Inter, Conte può tornare in Premier | Destinazione e cifre shock

L’Inter sta vivendo un’annata particolare e non sono da escludere dei ribaltoni in panchina per il futuro: maxi offerta per Conte!

È stata una stagione particolare fin qui per l’Inter. La società ha effettuato una vera e propria rivoluzione la scorsa estate partendo dalla panchina, dove è arrivato Antonio Conte, fino ad arrivare alla squadra dove sono state investite cifre importanti per provare a crescere in maniera notevole rispetto alla scorsa annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, maxi affare col Chelsea | Sacrificato un big!

L’inizio della stagione è stato quasi perfetto e i nerazzurri hanno tenuto il passo della Juventus fino a fine febbraio. Poi i due ko contro la Lazio e poi proprio con i bianconeri hanno allontanato la vetta che ora sembra ormai irraggiungibile, visto il distacco di otto punti a quattro giornate dalla fine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, svolta in attacco | L’annuncio di Tare!

Calciomercato Inter, addio Conte: il Newcastle può provare a soffiare il tecnico ai nerazzurri

I risultati negativi hanno sconfortato il tecnico Antonio Conte che si è lamentato più volte in conferenza stampa e a questo punto il suo futuro sembrerebbe in bilico. L’allenatore ha sempre parlato bene della Premier League e a questo punto non sembrerebbe da escludere un ritorno nel campionato più importante del mondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’annuncio di Paratici: “Sarri resta alla Juventus!”

Su di lui in particolare potrebbe fiondarsi il Newcastle, che è disposto a spendere cifre enormi per effettuare un salto di qualità importante ed entrare tra le big d’Europa. Per l’allenatore potrebbe esserci una spesa di 15 milioni di euro all’anno oltre a un budget da circa 200-250 milioni sul calciomercato, con Conte che avrebbe carta bianca sulla scelta dei calciatori.

La società araba comunque non è ancora arrivata in maniera ufficiale ma ci sarebbe ormai un accordo da diverso tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, accordo e doppio addio | Tutti i dettagli

Calciomercato, la Serie A perde un big | Vola in Arabia Saudita