Calciomercato, Juventus e Inter ci provano | Non rinnova!

Calciomercato, Juventus e Inter alla finestra per Pierre-Emerick Aubameyang: il gabonese non rinnova con l’Arsenal, i due club italiani pronti a provarci

Il carattere è sempre stato particolare, mentre il talento è sempre stato cristallino. Torna a far parlare di sé Pierre-Emerick Aubameyang, che sarebbe pronto a lasciare l’Arsenal dopo poco più di due anni a Londra. A rivelarlo è il media iberico ‘Mundo Deportivo’, che rivela come l’attaccante gabonese abbia rifiutato a più riprese le proposte di rinnovo avanzategli dal club inglese, suscitando immediatamente l’attenzione (già forte) delle sue pretendenti. Juventus e Inter, allora, potrebbero provarci, mentre attendono l’occasione giusta per affondare un colpo. Ambedue le società sono alla ricerca di un attaccante, ma attenzione al Barcellona: stando a quanto riportato sempre dal ‘Mundo Deportivo’, Aubameyang avrebbe già strizzato l’occhio ai blaugrana, avendo chiesto al proprio entourage di tener viva una corsia preferenziale con i catalani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, accordo e doppio addio | Tutti i dettagli

Calciomercato, la Serie A perde un big | Vola in Arabia Saudita