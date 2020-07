Calciomercato Juventus e Inter, sfuma l’affare | Guardiola batte tutti

Juventus e Inter sono molto attive sul mercato e trattano anche obiettivi in comune. Potrebbe sfumare un affare, Guardiola batte tutti con una super offerta

Dopo aver vissuto dei mesi particolari, la Juventus ha conquistato una vittoria fondamentale ieri sera contro la Lazio ed è ormai lanciata verso il nono scudetto consecutivo, per la quale mancano appena quattro punti da conquistare nelle ultime quattro gare, visto il distacco di ben otto punti dalla seconda in classifica.

Alle spalle dei bianconeri c’è l’Inter, che sperava di poter impensierire ancor di più la compagine allenata da Maurizio Sarri ed è rimasta a pochi punti di distanza fino a fine febbraio. Successivamente c’è stato il crollo che ha permesso la fuga alla Vecchia Signora ma non ha fatto abbandonare il secondo posto.

Calciomercato Juventus e Inter, Gimenez più lontano: il City prepara la super offerta

Proprio Juventus e Inter sono le principali squadre italiane più attive sul calciomercato. I bianconeri hanno chiuso il primo affare portando Arthur a Torino in cambio di Miralem Pjanic, mentre i nerazzurri hanno effettuato il colpo Hakimi dal Real Madrid per circa 45 milioni di euro.

Le due società inoltre potrebbero scontrarsi per diversi obiettivi in comune, come successo già in passato, ma intanto uno potrebbe già sfumare. Secondo quanto riportato da TodoFichajes, infatti, il Manchester City sarebbe pronto a offrire 80 milioni di euro all’Atletico Madrid per Gimenez.

Il difensore uruguaiano è stato seguito in passato da Beppe Marotta e soprattutto Fabio Paratici ma i due potrebbero cambiare profilo nelle prossime settimane.

