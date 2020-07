Calciomercato Juventus, Zaniolo separato in casa | La Roma fissa il prezzo

Calciomercato, attenzione al caso Zaniolo tra le fila della Roma: il fantasista sembra in rotta con la società, Juventus e Tottenham restano alla finestra

Il suo era uno dei ritorni più attesi in casa Roma, e invece è stato il la per un caso che allerta e spaventa i tifosi giallorossi. Nicolò Zaniolo non ha brillato per agonismo in questa seconda parte di stagione e potrebbe essere arrivato già ai saluti con il club capitolino. Come rivelato dall’edizione odierna di ‘Repubblica’, il fantasista scuola Inter sembra ormai in rotta con l’ambiente romanista, rivelatosi estremamente duro con lui nel corso dell’ultimo mese. Criticato in diretta TV da Fonseca e ripreso spesso duramente dai compagni nello spogliatoio, Zaniolo starebbe soffrendo molto le critiche, al punto da essersi chiuso in una sorta di bolla, senza intrattenere particolari rapporti con l’allenatore giallorosso ed il resto della squadra. Un mutismo che, spiega Repubblica, catapulterebbe il giovane talento capitolino sul mercato, per la gioia della Juventus e delle altre estimatrici.

Juventus-Zaniolo, la Roma fissa il prezzo: attenzione al Tottenham

La Roma, tuttavia, sarebbe al lavoro per ricucire lo strappo con Nicolò Zaniolo. Fienga vorrebbe provare a mediare attraverso l’agente del calciatore, ma il giovane giallorosso sembra avere le idee chiare sul proprio futuro, spingendo per andar via. Ad ogni modo, il club giallorosso non vorrebbe depauperare un capitale importante come quello rappresentato da Zaniolo, seppur la sua condizione di separato in casa. Stando a quanto riportato sempre da ‘Repubblica’, i giallorossi risulterebbero consapevoli dell’interesse forte (tra tutte) di Juventus e Tottenham, e del fatto che potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il giovane fantasista classe 1999. Pertanto, il prezzo di partenza sembrerebbe fissato intorno agli 80 milioni di euro, cifra certamente alta, ma non irraggiungibile per i bianconeri e i colossi della Premier League.

Una cosa resta certa: quella di Zaniolo si preannuncia un’estate ancora lunghissima, mentre la Roma si interroga sul futuro del suo gioiellino e sui possibili sostituti da sondare sul mercato.

