Calciomercato, dal Milan al Real | Affare a prezzo dimezzato

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un addio nelle prossime settimane, con il Real Madrid di Zinedine Zidane pronto all’offerta: cessione a metà prezzo

Un finale di stagione strepitoso per il Milan di Pioli che questa sera sarà ospite del Sassuolo per la 35esima giornata di Serie A. Dal campo al calciomercato, la dirigenza rossonera potrebbe dover fare i conti con un addio nelle prossime settimane. Nel futuro del pilastro rossonero c’è il Real Madrid: Zidane lo vuole in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, bomba dalla Spagna: lo vuole Zidane

Secondo quanto riportato da ‘Transfer.com’ e confermato da ‘Defensa Central‘, il Real Madrid avrebbe intenzione di pescare in casa Milan durante il mercato estivo. Zinedine Zidane continua la caccia ad una possibile alternativa di Casemiro ed è per questo che il nome di Ismael Bennacer sarebbe in cima alla lista dei ‘Blancos’.

Il club di Florentino Perez potrebbe farsi avanti nelle prossime settimane per il nazionale algerino, approfittando dell’esigenza del club di Elliott di fare cassa visto il mancato ingresso Champions. Bennacer potrebbe dunque dire addio a prezzo dimezzato, con le ‘Merengues’ che riuscirebbero a regalarlo a Zidane per 17,5 milioni di euro.

