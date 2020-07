Calciomercato, agente in città | Il Milan prova a chiudere

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere una conferma in attacco per il prossimo anno: atteso l’agente del giocatore in città. Le ultime

Un momento d’oro quello che sta vivendo il Milan di Pioli in questo finale di stagione. Chiudere al meglio per guardare al futuro, con il calciomercato estivo pronto a regalare sorprese nelle prossime settimane. In tal senso, arrivano novità importanti per quanto riguarda l’attacco del ‘Diavolo‘: l’agente è atteso in città, ecco quando.

Calciomercato Milan, conferma in attacco: arriva il procuratore

Il momento d’oro vissuto dalla squadra di Pioli passa da alcune pedine fondamentali. L’attacco rossonero, oltre al leader Ibrahimovic, vede in Ante Rebic uno dei cardini di questa stagione. Il club rossonero, infatti, ha tutta l’intenzione di tenersi stretto il croato. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, nella giornata di domani è atteso a Milano l’agente dell’esterno Fali Ramadani.

Rebic, con 33 presenze e 15 reti stagionali, viene considerato una pedina importantissima anche per il futuro del ‘Diavol0′. Il prestito oneroso è stato fissato a 5 milioni di euro la scorsa estate, con diritto con riscatto determinato a 25 milioni.

Da valutare anche la posizione di Andrè Silva, che al momento non rientrerebbe nei piani del Milan per il futuro.

