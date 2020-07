Calciomercato, Osimhen in Serie A | Gli ultimi dettagli

Fa sempre più discutere la trattativa che dovrebbe portare Victor Osimhen al Napoli. Emergono ulteriori novità riguardo il passaggio dal Lille al club partenopeo.

Sembrava andata a scemare con il passare dei giorni, con l’inserimento di alcuni club di Premier League e il cambio-agente del giocatore. Tuttavia, Victor Osimhen ha ancora chance di approdare al Napoli. Il Lille spinge fortemente per questa soluzione, visto il rapporto che c’è tra i presidenti delle due squadre. Osimhen è approdato in Ligue 1 la scorsa stagione per una cifra vicina ai 14 milioni di euro e la cessione al Napoli potrebbe generare una plusvalenza non indifferente.

Osimhen al Napoli, svolta nella trattativa?

Il giornalista francese Manu Lonjon, sul suo profilo Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la trattativa che porterebbe Osimhen al Napoli. Le cifre sono da capogiro, circa 70 milioni più bonus al Lille. L’annuncio è previsto tra 48 ore e per la chiusura dell’accordo non ci sarebbe nessun ostacolo. Agenti, club, giocatori: nessuno sta ostacolando una trattativa che dalla Francia danno ormai per cosa fatta.

Resta solo da aspettare e capire se Osimhen finirà come Pépé in Premier League o riuscirà ad approdare nel club di Aurelio De Laurentiis.

