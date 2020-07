Roma, caso Zaniolo | Decisione a sorpresa di Fonseca!

La situazione di Zaniolo rimane un caso a Roma: alla vigilia del match con la SPAL, Fonseca prende una decisione sorprendente sul centrocampista.

Il momento di Nicolò Zaniolo a Roma è il più difficile da quando veste il giallorosso: il ritorno dall’infortunio è stato un momento di grande gioia, ma l’idillio è durato poco. Prima sono arrivati gli screzi con dei compagni di squadra, in particolare con Mancini, e poi un ulteriore scontro con Fonseca. Nella giornata di ieri l’agente del centrocampista è arrivato nella Capitale per chiarire con la società, stasera invece il tecnico lusitano ha preso una decisione sorprendente in vista della gara di domani.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, futuro Musso | Parla l’agente: “Tre big di Serie A interessate”

SPAL-Roma, decisione in extremis di Fonseca | Convocato Zaniolo!

Niente turno di riposo per Zaniolo, nella giornata di oggi è arrivato l’infortunio di Under ed il tecnico della Roma ha deciso di convocare il centrocampista della Nazionale a dispetto di quanto programmato. L’ex Inter avrebbe dovuto saltare il match con la SPAL, sia per delle condizioni fisiche non eccellenti che per quanto successo nell’ultima settimana. La trasferta emiliana poteva essere l’occasione giusta per raffreddare gli animi e, invece, le contingenze hanno costretto il centrocampista ad uno sforzo. A rivelarlo è stato direttamente Fonseca in conferenza stampa: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo, ma oggi purtroppo si è dovuto fermare Cengiz. Ho parlato con Nicolò e gli ho chiesto se se la sentiva di partire con noi. Inoltre, nei test di oggi ha dato risposte migliori e quindi ho deciso di portarlo”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zaniolo separato in casa | La Roma fissa il prezzo

Nel match con la SPAL ci sarà anche Zaniolo, ma nonostante la convocazione il suo rimane un nome molto caldo in chiave mercato: la Juventus continua a monitorare attentamente la situazione del classe ’99.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, che occasione per Juventus e Milan | Pronto a chiedere la cessione!

L’agente chiude la porta alle italiane | Resta al Real Madrid

Calciomercato, Osimhen in Serie A | Gli ultimi dettagli