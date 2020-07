Inter, intrigo Pinamonti | Colpo da 70 milioni: Marotta beffa la Juve

L’Inter potrebbe inserirsi nella corsa a Zapata e mettere sul piatto il cartellino di Pinamonti. Entrambi gli attaccanti sono nei radar della Juventus

I gioielli dell’Atalanta nel mirino delle big. La ‘Dea’ di Gasperini continua a stupire sia in Italia che sul palcoscenico della Champions League, dove il 12 agosto incrocerà la corazzata PSG a caccia di una storica qualificazione in semifinale. Uno dei pezzi pregiati degli orobici è sicuramente Duvan Zapata, che ha già migliorato lo score realizzativo della scorsa stagione. Sono ben 17 le marcature in campionato per l’ariete colombiano, migliore goleador della squadra in coabitazione con il connazionale Muriel.

Calciomercato Inter, Pinamonti decisivo nella corsa a Zapata

Negli ultimi tempi è stata soprattutto la Juventus ad approcciarsi con più insistenza sul 29enne centravanti, nella lista della dirigenza dei campioni d’Italia per raccogliere l’eredità di Higuain.Malgrado gli ottimi rapporti con l’Atalanta, la ‘Dea’ non è disposta assolutamente a far sconti per Zapata blindandolo a Bergamo e fissando ad almeno 70 milioni di euro il prezzo del cartellino. Cifra fuori portata anche per la stessa Juve post coronavirus, che comunque studierà altre soluzioni per trovare un punto d’incontro con l’Atalanta. In questo scenario potrebbe così inserirsi l’Inter, da tempi non sospetti invaghita del bomber che piace tanto ad Antonio Conte. Marotta e Ausilio potrebbero formulare un’offerta per soddisfare le richieste della società bergamasca, inserendo anche delle contropartite. Una di queste può essere Andrea Pinamonti, che l’Inter riprenderebbe dal Genoa con il quale vige una recompra verbale intorno ai 20 milioni di euro per il ritorno a Milan del giovane attaccante. Il classe ’99 verrebbe valutato circa 25 milioni, con il sodalizio di Suning che metterebbe sul piatto anche un assegno da 35-40 milioni per cercare di strappare il sì dell’Atalanta.

Pinamonti è un profilo giovane, di prospettiva ma già pronto a certi livelli che non dispiacerebbe a Gasperini, anche se la volontà dell’Atalanta al momento resterebbe quella di blindare i suoi big e cercare di confermare almeno per un’altra stagione Zapata.

