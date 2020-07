Calciomercato Inter, occasione dal PSG | Cifre e dettagli

L’Inter va a caccia di affari per il prossimo calciomercato. Spunta l’alternativa per la fascia: il colpo può arrivare dal PSG!

L’Inter ha vissuto una crescita importante in questa annata e ha migliorato notevolmente i risultati del passato. La scorsa stagione si concluse con il brivido attraverso la promozione ottenuta negli ultimi minuti di campionato, quest’anno invece è ormai arrivata con ben quattro giornate di anticipo e il campionato potrebbe essere chiuso anche in seconda posizione in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, clamoroso dalla Germania | Salta tutto con Rangnick!

Inoltre la squadra allenata da Antonio Conte ha ancora un obiettivo importante per il mese di agosto: l’Europa League. La competizione ripartirà nelle prossime settimane e lo farà attraverso la disputa degli ottavi di finale in gara secca, almeno per quanto riguarda quelli che non hanno avuto una sfida di andata

LEGGI ANCHE >>> Milan, preoccupazione per Pioli | Doppio infortunio in difesa!

Calciomercato Inter, occasione per la fascia: Bernat alternativa a Emerson Palmieri

La società vuole tornare a vincere un titolo dopo quasi dieci anni e, se non dovesse riuscirci ad agosto, ci riproverà nella prossima annata attraverso dei rinforzi mirati. La società cerca da tempo un nuovo esterno sinistro e ci potrebbe essere un’alternativa a Emerson Palmieri, seguito da tanto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, clamoroso ritorno | Tutti i dettagli

Le10Sports parla di un possibile addio di Juan Bernat dal PSG in caso di mancato prolungamento del contratto, che è in scadenza nel 2021. L’Inter potrebbe fare un tentativo nelle prossime settimane provando a mettere sul piatto circa 15-20 milioni di euro.

In questa stagione Bernat ha disputato 29 presenze tra Ligue 1 e le varie coppe e ha realizzato anche una rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, colpo dalla Russia per la Serie A | Affare da 20 milioni!

Inter, intrigo Pinamonti | Colpo da 70 milioni: Marotta beffa la Juve