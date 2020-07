Inter, Marotta sul mercato | Il futuro di Sanchez e Lautaro

Nel pre-partita di Inter-Fiorentina, Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato dei nerazzurri.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima della gara contro la Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Marotta si è soffermato sulle prospettive dell’Inter, oltre che su alcune situazioni da monitorare. Su tutte, quelle di Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Federico Chiesa.

Inter, il futuro di Sanchez e di Lautaro è da valutare. Occhio a Chiesa

Sul futuro dell’Inter, Marotta ha risposto in modo molto chiaro e diretto: “L’asticella si alzerà nuovamente con intenti positivi per colmare il gap“. Il gap è ovviamente riferito a quello che c’è nei confronti della Juventus, l’Inter vorrà senza dubbio fare meglio il prossimo anno, magari restando in corsa per lo scudetto fino alla fine. E allora, i nerazzurri dovranno provare a trattenere i migliori giocatori, tra cui Lautaro Martinez: “Lui è contento di indossare questa maglia, noi siamo felici di lui, e al momento opportuno valuteremo il suo futuro. I rinnovi verranno discussi a fine stagione, soprattutto con i giovani che vogliamo trattenere e Lautaro è uno di questi“. Bisogna quindi capire quanto il Barcellona vorrà insistere sull’attaccante argentino, che potrebbe anche rinnovare.

Sanchez, invece, dovrebbe tornare al Manchester United dopo la partita con il Getafe, ma Marotta non esclude nulla: “Abbiamo avuto dei contatti con il Man United per capire se possiamo trattenerlo fino a fine stagione“. Chiusura su Federico Chiesa, che staserà affronterà proprio i nerazzurri: “Oggi è della Fiorentina e forse lo sarà anche l’anno prossimo. Rispettiamo il club viola e al momento non ci sono stati approcci o negoziazioni“. Arrivano smentite quindi su ogni possibile contatto per l’acquisizione di Chiesa.

