Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | La decisione della società

È una stagione particolare per la Juventus e la società mette in discussione il tecnico Maurizio Sarri. Arriva la decisione sul futuro

È una stagione diversa e anomala per la Juventus, che negli ultimi sette anni anni aveva sempre conquistato almeno un altro trofeo oltre la Serie A. Quest’anno Supercoppa Italiana e Coppa Italia sono già sfumati mentre la scudetto dovrebbe restare a Torino visto il notevole distacco dalla seconda a quattro giornate dalla fine del campionato.

Maurizio Sarri avrebbe dovuto portare il tanto atteso bel gioco ma fin qui ancora non si è vista una Juventus convincente e dominante. La compagine bianconera ha commesso qualche passo falso di troppo e c’è bisogno di crescere ancora per fare bene in Champions League ad agosto.

Calciomercato Juventus, addio Sarri: si decide tutto con la Champions League

Proprio la massima competizione europea cambiare notevolmente la stagione attuale e il futuro della Juventus e non solo, ma anche quello dell’attuale allenatore bianconero. Con la Champions in bacheca, ovviamente la stagione diventerebbe storica e verrebbe rivalutato il percorso di Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la società avrebbe deciso di attendere la Champions League e non è escluso l’esonero nel caso in cui la ‘Vecchia Signora’ deludesse nella fase a eliminazione diretta, dove c’è da ribaltare la sconfitta rimediata nell’andata degli ottavi di finale contro il Lione per 1-0.

Non è una situazione semplice, ma Maurizio Sarri ha ancora una possibilità per entrare in maniera indelebile nella storia bianconera e guadagnarsi la riconferma anche per il futuro.