Calciomercato Juventus, assalto a Zapata | Rifiutati 50 milioni!

Fra i profili maggiormente seguiti dalla Juventus per l’attacco c’è Duvan Zapata: dalla Spagna arriva un clamoroso retroscena di mercato sul colombiano.

Nel prossimo mercato la Juventus dovrà sostituire Gonzalo Higuain. L’avventura dell’attaccante argentino in bianconero sembra essere giunta al capolinea e Paratici è chiamato a sostituirlo. Fra i diversi profili seguiti da ‘Madama’ per l’attacco sembra prendere sempre più corpo la candidatura di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano si è reso protagonista di un’altra grande stagione con la maglia dell’Atalanta e potrebbe rappresentare una valida alternativa anche per Maurizio Sarri. Dalla Spagna arriva un clamoroso retroscena di mercato riguardo all’ex attaccante del Napoli.

Calciomercato Juventus, Simeone ci prova per Zapata | Offerti 50 milioni

Non ci sarebbe solamente la Juventus su Duvan Zapata, ma anche dalla Spagna c’è grande interesse. Secondo quanto rivelato da ‘fichajes.net’, l’Atletico Madrid avrebbe presentato un’offerta da 50 milioni di euro all’Atalanta per il centravanti colombiano. La Dea avrebbe ricevuto l’offerta dei Colchoneros e l’avrebbe respinta con forza. La valutazione dei bergamaschi per Duvan Zapata è di 70 milioni di euro, non un centesimo di meno.

Il valore del numero ‘9’ dell’Atalanta è molto alto, ma è commisurato allo status raggiunto negli ultimi anni in Lombardia. La Juventus potrebbe tentare di inserire delle contropartite tecniche, Perin potrebbe essere una di queste, per diminuire l’esborso economico. I bergamaschi potrebbero venire incontro ai bianconeri accettando l’inserimento di alcuni giocatori: l’affare fra i due club è solamente ad una fase iniziale. Il forte interesse di Simeone, però, potrebbe complicare la vita a Paratici. Se l’Atletico Madrid continuerà ad alzare la posta per Zapata, sarà più complicato che l’Atalanta venga incontro al club piemontese.

