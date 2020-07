Calciomercato Milan e Napoli, pericolo Jovic | Proposto all’estero

Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato con innesti di assoluto valore così come il Napoli. Possibile beffa per Jovic: assalto decisivo dall’estero!

Luka Jovic sarebbe sul punto di dire addio al Real Madrid. L’attaccante serbo, classe 1997, non è riuscito a conquistare Zinedine Zidane collezionando soltanto 799 minuti con due gol e due assist vincenti. Così il suo addio sembra ormai scontato con Milan e Napoli che hanno sondato il terreno già da tempo per arrivare al centravanti “blancos”.

Calciomercato Milan, colpo Jovic: vicino al Monaco

Come svelato dal portale francese “Footmercato” lo stesso Jovic sarebbe stato proposto dai suoi agenti al Monaco visto anche che il nuovo allenatore, Niko Kovac, apprezza molto le sue caratteristiche. Così potrebbe arrivare la beffa decisiva per Milan e Napoli, che sarebbero alla ricerca di un valido attaccante per rinforzare il rispettivo reparto offensivo.

Il futuro dell’attaccante serbo resta così sempre in bilico: l’addio da Madrid arriverà ufficialmente nelle prossime settimane. Il Monaco proverà l’assalto decisivo.

