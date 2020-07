Calciomercato Milan, Scaroni sulla conferma di Pioli: “Serviva continuità”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, commenta la conferma dell’allenatore rossonero, Stefano Pioli: ”Sono contento, serviva continuità”

Il futuro del Milan inizia finalmente a prendere una strada precisa. Infatti nelle ultime ore è arrivato il rinnovo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera fino al 2022. A parlare della conferma è intervenuto il presidente milanista, Paolo Scaroni, che ai microfoni della Tv ufficiale del Milan dichiara di essere contento del rinnovo dell’allenatore, poiché ha portato il Milan ad essere più giovane e divertente. Inoltre, dice che questo è segnale importante perché alla società serviva continuità. Poi, oltre alle parole d’elogio per il tecnico, il presidente ribadisce la propria volontà di costruire uno stadio moderno ed efficiente per il Milan, senza il quale secondo lui il futuro sarà difficile. Infine parla delle sponsorizzazioni che andranno migliorate, poiché sono una parte importante per il bilancio societario. Piani dunque ben definiti per un Milan pronto a tornare ai vertici.

