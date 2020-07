Calciomercato Milan, Tuchel apre | Thiago Silva può tornare di moda

Tuchel apre ad un possibile addio di Thiago Silva, il difensore brasiliano, alla luce del mancato arrivo di Rangnick, può tornare di moda in casa Milan.

La notizia arrivata dopo la partita contro il Sassuolo di ieri ha avuto certamente del clamoroso. Ralf Rangnick non arriverà al Milan, che continuerà ad essere guidato da Stefano Pioli. Ecco dunque che anche in chiave mercato i piani del club potrebbero essere decisamente diversi. Se Paolo Maldini, come sembra, continuerà la sua avventura da dirigente, allora spetterà a lui agire sul mercato. E l’ex capitano ha già fatto intendere di come sia importante avere sì una base di buoni giovani, ma con loro anche giocatori di prospettiva.

Calciomercato Milan, Thiago Silva può riaprirsi

Maldini ha già convinto il giovane Kalulu, terzino che arriva dalle giovanili del Lione e che sarà il primo rinforzo della nuova stagione. Ma la bandiera rossonera potrebbe lavorare anche su profili più esperti. E in questo senso, complice anche la necessità di andare ad acquistare almeno un centrale difensivo, visto che il futuro di Duarte e Musacchio appare incerto, Maldini potrebbe ripensare a Thiago Silva.

Il brasiliano, 36 anni a settembre, sarebbe un profilo di grande esperienza e potrebbe fungere da chioccia a Romagnoli e Gabbia. Il suo contratto con il Paris Saint-Germain terminerà il 31 agosto prossimo e il tecnico Tuchel ha fatto capire come una sua permanenza possa essere complicata. “Affronteremo il discorso dopo la Champions League, ma sembra che andrà via” ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa. E con il mancato arrivo di Rangnick e la conseguente conferma di Pioli (e quindi di Maldini), il nome del difensore brasiliano potrebbe tornare in auge in casa Milan.

Thiago Silva ha confermato di voler continuare a giocare in Europa e non ha mai escluso un ritorno in rossonero. Il suo rapporto con Maldini è ottimo e ora anche le voci di una permanenza di Ibrahimovic sembrano aumentare. E in questo caso il difensore sarebbe ben felice di tornare a giocare insieme allo svedese, per di più a Milano. Un’ipotesi che nei prossimi giorni potrebbe prendere sempre più piede.

