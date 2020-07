Calciomercato Verona, deciso il futuro di Juric | E’ ufficiale

Dopo una buona stagione, l’Hellas Verona ha preso una decisione importante sul futuro di Ivan Juric.

L’Hellas Verona è attualmente al nono posto in classifica in Serie A. Dopo un’ottima stagione, in cui è stata anche in corsa per la qualificazione ai preliminari di Europa League, il presidente Maurizio Setti insieme alla dirigenza hanno preso una decisione importante per il futuro di Ivan Juric.

Infatti, l’allenatore ex Genoa ha rinnovato il suo contratto fino al 2023 insieme a tutto il suo staff, come si legge nel comunicato della società: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023“.

