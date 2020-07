Calciomercato Inter, via un big | Scambio in Serie A!

Obiettivo puntato in casa Inter per il Napoli, che nella prossima finestra di mercato potrebbe dover cercare un nuovo difensore. Idea scambio per Skriniar

Tempo di cambiamenti in casa Napoli, che proverà a trasformare un campionato di forte ridimensionamento – i partenopei sono già matematicamente fuori dalla Champions – in un campionato di ‘transizione’. La vera avventura di Gennaro Gattuso, che ha rivitalizzato il gruppo azzurro dopo Ancelotti, inizierà dalla nuova stagione, con un progetto cucito su misura per il tecnico ex Milan. Uno dei reparti da potenziare potrebbe essere la difesa. Gli azzurri potrebbero provare il colpo in grande stile come fu lo scorso anno con Manolas dalla Roma. Stavolta il mirino potrebbe essere puntato in casa Inter, dove ha brillato negli ultimi anni Milan Skriniar.

Napoli, Maksimovic più soldi per Skriniar

Il difensore slovacco ha un valore di mercato molto alto, ma il Napoli – che potrebbe perdere Koulibaly (direzione Manchester City) – potrebbe avanzare la sua proposta con l’idea di uno scambio. Sul piatto, per arrivare al forte centrale nerazzurro, potrebbe essere messo Nikola Maskimovic. Il serbo ex Torino ha disputato una buona stagione sotto la guida di Carlo Ancelotti, prima, e di ‘Ringhio’ Gattuso, poi. Ciononostante potrebbe essere una carta ‘sacrificabile’ per arrivare al classe 1995 dell’Inter. La valutazione di quest’ultimo si aggira sui 55/60 milioni di euro, mentre quella del classe ’91 napoletano sui 25. Pertanto Cristiano Giuntoli potrebbe presentare un’offerta di scambio più soldi (circa 30 milioni) per arrivare al colosso difensivo interista.

Se fino a qualche mese fa Skriniar era considerato incedibile, ora come ora per l’Inter, impegnata stasera contro la Fiorentina, e Antonio Conte nessuno è indispensabile alla causa. Il venticinquenne potrebbe partire a fronte di una convincente offerta.

