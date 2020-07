Milan, infortunio Romagnoli | L’esito degli esami

Dopo l’infortunio riportato nella partita di ieri sera contro il Sassuolo, per il Milan arrivano i risultati sulle condizioni di Romagnoli

Partita vincente ma sfortunata per il Milan quella di ieri contro il Sassuolo. Infatti i rossoneri hanno perso per infortunio prima Conti e poi Alessio Romagnoli. Da Milanello arrivano i primi esiti sugli esami a cui si è sottoposto il difensore centrale a seguito dell’infortunio. Gli esami hanno evidenziato tramite la risonanza una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro. Purtroppo per il difensore e per il Milan, la stagione del capitano milanista sembrerebbe concludersi qui.

Milan, emergenza per Pioli: Romagnoli e Conti allungano la lista degli infortunati

Il Milan vince ma perde i pezzi. Nella vittoriosa partita di ieri sera contro il Sassuolo, in cui Ibrahimovic ha trascinato i rossoneri con due gol, Stefano Pioli ha perso due componenti importanti della squadra. Il primo è Andrea Conti, uscito al decimo minuto, per il quale gli esami effettuati non hanno evidenziato lesioni. Il secondo è Alessio Romagnoli, uscito al minuto 32, per il quale l’esito della risonanza è risultato più grave. Infatti per il capitano milanista è risultata una lesione distrattiva del muscolo gastrocnemio mediale del polpaccio destro, portando il calciatore a finire qui la propria stagione.

Problemi anche per Simon Kjaer, che ha riscontrato alcuni problemi al termine della partita e per il quale verranno effettuate valutazioni domani. Pioli che dunque avrà seri problemi nel comporre la difesa in vista del prossimo incontro.

