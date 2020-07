Pallone d’Oro 2020, ecco chi avrebbe vinto | Ronaldo fuori dal podio

Pallone d’Oro 2020 cancellato da ‘France Football’: il favorito sarebbe stato Messi, con Cristiano Ronaldo neppure sul podio.

Con l’emergenza Coronavirus, ‘France Football’ ha clamorosamente deciso di non assegnare il Pallone d’Oro al termine del 2020. Con molti campionati terminati anticipatamente ed altri sospesi, la testata transalpina ha deciso di non realizzare la rassegna 2020. Lionel Messi, vincitore nel 2019, resterà dunque detentore in carica del prestigioso trofeo anche nel corso della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Romagnoli | L’esito degli esami

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, clamoroso dalla Germania | Salta tutto con Rangnick!

Pallone d’Oro 2020, Messi favorito per le statistiche

Stando a quanto riferito da ‘WhoScored’, l’argentino del Barcellona sarebbe stato il grande favorito anche per l’edizione che si sarebbe dovuta tenere quest’anno. ‘La Pulga’ avrebbe infatti potuto conquistare il settimo Pallone d’Oro per il fatto che, analizzando le statistiche dei principali cinque campionati europei, le performance di Messi hanno un rating decisamente più elevato rispetto ad altri giocatori.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il rating di Messi, stando alle statistiche, è di 8.71. Dietro di lui Mbappe (8.14) del Psg e Lewandowski (8.13) del Bayern Monaco. Ecco dunque, come avrebbe potuto essere composto il podio del trofeo. Podio da cui sarebbe rimasto fuori Cristiano Ronaldo, che con 7.91 occupa il quarto posto di questa speciale classifica. Il portoghese della Juventus non sarebbe risultato dunque tra i favoriti e probabilmente avrebbe potuto rimanere fuori dalla top-3. Certo, tutto questo sarebbe poi anche dipeso dall’eventuale club vincitore della Champions League.

Il 35enne lusitano non è però l’unico giocatore della Serie A ad essere presente in questa speciale classifica relativa ai giocatori più decisivi. L’altro calciatore del campionato italiano, all’ottavo posto, è Josip Ilicic dell’Atalanta, con un rating di 7.65.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo dalla Russia per la Serie A | Affare da 20 milioni!

LEGGI ANCHE >>> Inter, intrigo Pinamonti | Colpo da 70 milioni: Marotta beffa la Juve