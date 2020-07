Udinese-Juventus, occhio a Higuain e Chiellini | L’annuncio di Sarri

Juventus, in conferenza stampa Maurizio Sarri ha provato a fare luce sulle condizioni di Higuain e Chiellini: le parole del tecnico toscano

Ambiente bianconero ancora in apprensione per le condizioni fisiche di Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini. I due bianconeri, infatti, non sono al 100% ed il loro rientro a pieno regime sembra ancora un grosso interrogativo da risolvere in casa Juventus. A fare chiarezza in merito, però, è intervenuto Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di vigilia alla partita contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico bianconero: “Ieri, sia Gonzalo che Giorgio erano al lavoro con i dottori. Li stiamo monitorando, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Anche Demiral è al lavoro con lo staff medico. Sta nettamente meglio, ma continuiamo a tenerlo d’occhio per riportarlo alla piena efficienza fisica”.

