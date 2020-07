Calciomercato Inter, colpo Alaba | Rummenigge allo scoperto

Calciomercato Inter, attenzione alla situazione Alaba tra le fila del Bayern Monaco: le parole del CEO Rummenigge sono chiare e fanno sognare i tifosi nerazzurri

Ore calde per il calciomercato dell’Inter? La formazione di Antonio Conte continua a sognare in grande e tra gli obiettivi più chiacchierati c’è l’ipotesi David Alaba. L’esterno del Bayern Monaco sembra giunto all’epilogo della sua avventura con il Bayern Monaco e le parole del CEO dei bavaresi, Karl-Heinz Rummenigge, fanno sognare i tifosi nerazzurri. “Il futuro di David? Non abbiamo ancora trovato una soluzione per lui, potrebbero esserci delle difficoltà. Se non sarà possibile trovare la quadre e rinnovare il suo contratto, saremo costretti a considerare altre opzioni”: così l’ex attaccante dei nerazzurri ha commentato la situazione contrattuale del terzino austriaco, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leroy Sané con il Bayern Monaco. Parole che potrebbero schiudere scenari di mercato estremamente interessanti per Marotta e Conte, alla ricerca di un esterno sinistro di fama mondiale da affiancare al già nerazzurro Hakimi.

