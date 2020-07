Calciomercato Inter, maxi-offerta per Aubameyang | I dettagli

L’Arsenal vuole blindare uno dei suoi migliori giocatori di questa stagione. Offerto il rinnovo del contratto all’attaccante.

Stagione in chiaroscuro per l’Arsenal, tramite la Premier non è possibile la qualificazione in Europa League visto il decimo posto a una giornata dalla fine e la distanza considerevole dalle prime sette della classe. I Gunners, dunque, potranno qualificarsi alla seconda competizione europea solo tramite la vittoria della FA Cup, La finale si disputerà il 1° agosto a Wembley, contro il Chelsea. Mikel Arteta, dunque, avrà la possibilità di vincere il suo primo trofeo da allenatore. Il manager ha intenzione di aprire un ciclo vincente all’Arsenal e vuole rinnovare il contratto a uno dei suoi migliori giocatori.

Arsenal, maxi-rinnovo per Aubameyang

Arteta vuole trattenere a tutti i costi Aubameyang, finito nel mirino dell’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez, e del Barcellona, nel caso non dovesse arrivare proprio l’attaccante argentino. Inoltre, è da monitorare anche l’interesse della Juventus. Il manager dei Gunners in conferenza stampa ha dichiarato: “Non so se esista un’opzione di permanenza senza rinnovo. Il nostro piano A è di estendere il suo contratto per assicurarci che possa restare con noi“. Aubameyang ha il contratto in scadenza nel 2021 e perderlo a parametro zero per l’Arsenal potrebbe essere un duro colpo.

La trattativa per il rinnovo è quindi in corso, The Telegraph riferisce di un’offerta del club per l’attaccante gabonese di 255.000 euro a settimana, circa 14 milioni di euro a stagione.

