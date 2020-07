Calciomercato Juventus, strategia per Jimenez | Scambio più 50 milioni!

La Juventus sembrerebbe aver messo gli occhi su Raul Jimenez per la prossima stagione: pronti a mettere 50 milioni sul piatto più un calciatore

Cercasi attaccante per la prossima stagione in casa Juventus. Con la probabile partenza di Gonzalo Higuain, i bianconeri starebbero cercando un bomber che possa prendere il centro dell’attacco nella prossima stagione. Fabio Paratici sembrerebbe aver puntato l’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez. Per il bomber della Premier League i bianconeri mettono sul piatto un calciatore più 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, tutto su Jimenez: 50 milioni più Bernardeschi per il bomber messicano

La Juventus cerca un nuovo bomber per la fase offensiva della prossima stagione. Tra i nomi accostati alla società juventina, in particolare sembrerebbe piacere molto ai bianconeri l’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez. Il calciatore messicano in questa stagione ha realizzato ben 26 gol tra Premier League e coppe, mettendo a segno anche 10 assist, così la Juventus sembrerebbe aver individuato in lui prossimo bomber. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione sulla possibile offerta juventina per il messicano.

Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, i bianconeri sembrerebbero disposti a mettere sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Federico Bernardeschi. L’esterno juventino dopo l’ennesima stagione deludente sembrerebbe essere ormai ai margini dei piani della Juventus e essere la carta vincente per arrivare al goleador messicano. Uno sforzo importante dunque da parte della società juventina per cercare di arrivare all’attaccante della Premier League che quest’anno ha stupito tutti a suon di gol.

