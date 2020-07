Calciomercato Juventus, colpo di scena per la panchina | Occhio al Barcellona

Calciomercato Juventus, attenzione all’ipotesi Pochettino: l’argentino potrebbe essere un colpo di scena per i bianconeri, ma occhio al Barcellona

Attualmente a spasso, Mauricio Pochettino potrebbe presto tornare ad occupare una delle panchine più prestigiose d’Europa. Stando a quanto rivelato dalla redazione di ‘SportMale’, sull’ex tecnico del Tottenham sarebbe piombato il Barcellona. I blaugrana non sono riusciti ad uscire del tutto dalla crisi tecnica di questa seconda parte di stagione, ragion per cui il club starebbe valutando diverse opzioni per sostituire il deludente Quique Setien. Pochettino, dunque, sarebbe tra le primissime scelte dei catalani, ricambiando l’interesse che lo stesso tecnico argentino nutrirebbe nei confronti del Barcellona, nonostante il suo storico passato all’Espanyol. La Juventus, dalla sua, resta alla finestra: parecchi rumors dall’Inghilterra avevano avvicinato Pochettino come possibile sostituto di Maurizio Sarri dalla prossima stagione, ma l’interesse forte del Barcellona scaccerebbe via tutte le speculazioni.

