Calciomercato, UFFICIALE: arriva Emery | Colpo dalla Juventus!

Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi con quello di Unai Emery: è ufficiale la firma dell’ex tecnico dell’Arsenal

Accostato in più situazioni alla Serie A, Unai Emery riparte dalla Liga spagnola. E’ arrivato infatti pochi minuti fa l’annuncio ufficiale del Villarreal che ha di fatto accolto il suo nuovo allenatore. Emery sarebbe convinto, in ottica calciomercato: pronto lo scippo alla Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo Emery: i dettagli

Nemmeno il tempo dell’annuncio ufficiale che il nuovo allenatore del Villarreal è già pronto a pensare al mercato estivo. Occhi in casa Juventus per l’ex tecnico di Psg ed Arsenal che avrebbe intenzione di farsi avanti per Cristian Romero.

Il talentuoso centrale argentino, in prestito in questa stagione al Genoa, ha una valutazione alta. Un affare che si svilupperebbe sulle basi di almeno 25 milioni di euro, con bonus ed un pagamento in due anni alla ‘Vecchia Signora’.

Romero dunque rischia di salutare la Serie A durante l’estate: Emery in pressing, la Liga può accogliere l’ex Belgrano.

