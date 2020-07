Calciomercato Milan, intrigo Ibrahimovic | La richiesta dello svedese

Il Milan ripartirà da Stefano Pioli il prossimo anno ma resta ancora in dubbio la permanenza di Zlatan Ibrahimovic: ecco cosa vuole lo svedese per restare

Il sorprendente finale di stagione e la conferma, a sorpresa di Stefano Pioli. Sono giorni importanti in casa Milan per quello che sarà il futuro della squadra rossonera. Il calciomercato estivo decreterà, inoltre, quellon che sarà il destino di Zlatan Ibrahimovic. Tra rinnovo e addio, ecco le richieste del bomber per restare anche l’anno prossimo.

LEGGI ANCHE –Calciomercato Milan, Milik insieme ad Ibra | Ma Gattuso chiede due big

LEGGI ANCHE –Calciomercato Milan, Scaroni sulla conferma di Pioli: “Serviva continuità”

Calciomercato, incertezza Ibrahimovic-Milan: le ultime

Ibrahimovic e il Milan potrebbero dirsi addio nonostante il rinnovo di mister Pioli. La richiesta dello svedese, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera‘, sarebbe fuori dai parametri d’ingaggio futuri del diavolo: 6 milioni di euro all’anno, fino al 30 giugno 2021.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ad Gazidis non è particolarmente entusiasta di puntare ancora sull’attaccante che a fine anno compirà 39 anni. Un futuro quindi ancora incerto per Ibra che potrebbe salutare i rossoneri al termine di questa stagione.

LEGGI ANCHE –Calciomercato Milan e Napoli, pericolo Jovic | Proposto all’estero

Situazione in divenire, il Milan ed Ibrahimovic: un destino ancora tutto da decifrare.

LEGGI ANCHE –Calciomercato Milan, Tuchel apre | Thiago Silva può tornare di moda

LEGGI ANCHE –Calciomercato Milan, clamoroso dalla Germania | Salta tutto con Rangnick!