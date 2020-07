Calciomercato Milan, Milik insieme ad Ibra | Ma Gattuso chiede due big

Il Milan può tornare alla carica per Milik per rinforzare l’attacco. Gattuso per il suo Napoli potrebbe chiedere in cambio uno tra Kessie e Theo Hernandez

Svolta inattesa per la panchina del Milan. Quando tutti i segnali portavano ad una nuova rivoluzione con Rangnick in panchina, ecco la rottura con il tedesco e la conferma al timone di Stefano Pioli. L’ottimo lavoro (con risultati annessi) svolto fin qui dal tecnico di Parma è sfociato nella fiducia della società, che ne ha ufficializzato ieri sera dopo la vittoria in casa del Sassuolo il rinnovo biennale fino al 2022. Pioli resta alla guida del Milan e questo cambierà inevitabilmente anche gli scenari del mercato del ‘Diavolo’ questa estate.

Milan, torna di moda Milik | Gattuso su Kessie e Theo Hernandez

Aumentano le chances di rinnovo anche per Zlatan Ibrahimovic, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che dovrà cercare un tassello affine allo svedese se quest’ultimo resterà veramente alla corte di Pioli. Il nome giusto in questo caso potrebbe essere quello di Arkadiusz Milik, già accostato nei mesi scorsi al Milan. Il club rossonero potrebbe tornare sotto per il polacco, destinato a lasciare il Napoli senza il prolungamento di contratto in scadenza tra un anno. L’ex Ajax avrebbe dato il suo gradimento alla Juventus, con De Laurentiis però che preferirebbe cederlo nell’eventualità al Milan piuttosto che alla ‘Vecchia Signora’. Il sodalizio di Elliott potrebbe inserire nell’affare Paqueta per abbassare il prezzo di Milik, che il Napoli valuta almeno 40 milioni di euro. Profilo però che non scalderebbe gli azzurri che punterebbero invece su Theo Hernandez e Kessie, con l’ivoriano pupillo di Gennaro Gattuso.

Milik piace alla dirigenza di Via Aldo Rossi che difficilmente però si priverà di due pilastri come il terzino francese e l’ex Atalanta, a meno che qualcuno non si presenti nelle prossime settimane con delle proposte economiche fuori mercato.

