Nazionale, possibile cambio improvviso | Spunta già l’erede di Mancini

La Nazionale Italiana potrebbe cambiare tutto in maniera improvvisa. Con l’arrivo di Lippi non è da escludere un ribaltone in panchina

La Nazionale Italiana ha effettuato una vera e propria rivoluzione due anni fa, quando il crollo nelle qualificazioni contro la Svezia ha portato gli azzurri fuori già prima della fase finale dei Mondiali. Un passo falso del genere non si verificava da oltre 50 anni e per questo si è ripartiti da zero.

Il tecnico Ventura ha salutato ed è arrivato al suo posto Roberto Mancini, che fin qui ha disputato dei mesi importanti che hanno portato alla qualificazione all’Europeo ora previsto nel 2021 con largo anticipo. Sembra esserci una luce in fondo al tunnel ma non sono ancora da escludere dei colpi di scena fino alla prossima estate.

Nazionale, in caso di addio di Mancini può esserci l’idea Allegri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ora Gravina sarebbe in contatto con Marcello Lippi per ingaggiarlo come direttore tecnico. Non è da escludere che la sua presenza possa dar fastidio al tecnico Roberto Mancini, che magari pensava o sperava di avere pieno potere decisionale nelle scelte tecniche.

Per questo potrebbe tornare tutto in discussione e non sarebbe da escludere un addio a sorpresa. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, potrebbe farsi trovare pronto Massimiliano Allegri, che è probabilmente l’unico allenatore italiano di alto livello attualmente libero. Non è da escludere però Fabio Cannavaro, che è un tecnico in crescita e ha un grande rapporto con Marcello Lippi.

Una situazione particolare quella della Nazionale Italiana, con la mossa di Gravina che potrebbe rimettere in bilico il futuro degli azzurri.

