Genoa-Inter, Conte: “Eriksen? E’ al centro del gioco. Sull’Europa League…”

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte alla vigilia della trasferta contro il Genoa: ecco le sue dichiarazioni a ‘Inter Tv’

Un Antonio Conte pronto alla difficile trasferta di Genova contro i rossoblù di Nicola. Sul turnover: “Con una squalifica o un infortunio sei costretto a fare rotazioni. In questo momento si è accumulata fatica, bisogna fare grande attenzione. Prepariamo la partita cercando di alleggerire quanto più possibile i carichi durante gli allenamenti in settimana”. Il mister nerazzurro ha poi proseguito, parlande del momento di Eriksen.

Genoa-Inter, Conte alla vigilia: “Esperienza da non ripetere”

Sulla situazione riguardante Christian Eriksen, Conte tranquillizza tutti: “Si è inserito e sta cercando di dare il suo meglio, noi cerchiamo di metterlo nelle migliori condizioni. E’ al centro del nostro gioco. In fase di non possesso può fare quello che vuole, è libero. Continui a lavorare in maniera seria e costante come sta già facendo”.

Una riflessione, infine, sul finale di campionato post Covid: “Giochiamo e ci alleniamo a temperature davvero alte, è inevitabile il comprimere tante giornate in poche settimane per completare il campionato. E’ una nuova esperienza quella che stiamo facendo e che ci auguriamo di non dover più ripetere, alcuni strascichi di questa situazione si vedranno anche il prossimo anno”.

