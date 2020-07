Calciomercato Inter, retroscena Eriksen | Ora è a metà prezzo

Arrivato all’Inter a gennaio, Christian Eriksen non è riuscito a soddisfare le aspettative: spunta il retroscena per il quale ora sarebbe a metà prezzo

L’Inter ha effettuato grandi investimenti nelle sessioni di calciomercato passate. Non tutti però hanno rispettato le aspettative. Uno di questi è Christian Eriksen, arrivato a gennaio dal Tottenham ed accolto con grande entusiasmo. Rivelato il retroscena di mercato con il prezzo attualmente dimezzato.

Calciomercato Inter, Real Madrid poteva pagare 100 milioni per Eriksen: adesso basta la metà

In casa Inter Christian Eriksen deve ancora dimostrare a pieno le proprie qualità. Ora toccherà ad Antonio Conte riuscire a valorizzarlo a pieno nella prossima stagione. Nel frattempo spunta il retroscena di mercato legato al centrocampista danese. Infatti, secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, ai tempi del Tottenham il Real Madrid sarebbe stato disposto a mettere sul piatto ben 100 milioni di euro per lui. Adesso invece il valore del calciatore si sarebbe dimezzato e sembrerebbe che 50 milioni potrebbero bastare per una sua partenza.

