Calciomercato Juventus ed Inter, occasione in Spagna | Prezzo dimezzato!

Juventus ed Inter continuano a guardare in Spagna per rinforzare le proprie rose: dal Barcellona occasione a metà prezzo per la prossima stagione

L’asse di mercato tra Italia e Spagna continua ad essere caldissimo. Dopo aver messo a segno operazioni con Barcellona e Real Madrid, Juventus ed Inter continuano a guardare in terra catalana. Il rinforzo per la prossima stagione potrebbe arrivare a metà prezzo.

Calciomercato Juventus ed Inter, mirino su Umtiti: prezzo dimezzato

Juventus ed Inter continuano a tenere gli occhi puntati in Spagna per trovare nuovi innesti per la prossima stagione. Questa volta le strade di Fabio Paratici e Beppe Marotta sembrerebbero incrociarsi, puntando ad un obiettivo comune. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, ad essere finito nel mirino delle due big italiane sembrerebbe essere il difensore del Barcellona, Samuel Umtiti. Il centrale francese da tempo sembrerebbe essere finito nella lista dei possibili partenti blaugrana e le italiane avrebbero subito fiutato l’occasione.

Inoltre, come riporta il sito spagnolo, anche il prezzo del difensore sarebbe allettante. Infatti a causa dei problemi economici portati al mondo del calcio dal Coronavirus, il prezzo del calciatore francese si sarebbe dimezzato, scendendo a circa 40 milioni. Un’occasione che Juventus ed Inter non vorranno sicuramente lasciarsi scappare per rinforzare il loro reparto difensivo. Si apre dunque un nuovo derby d’Italia in chiave calciomercato per l’obiettivo che fa gola a molti e che le italiane proveranno ad accaparrarsi per prime.

