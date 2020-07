Calciomercato Juventus, tutto su Jorginho | Soldi più contropartita!

La Juventus continua ad avere in cima alla lista degli acquisti il nome di Jorginho: pronti 40 milioni per il Chelsea più una contropartita

Il calciomercato della Juventus è ormai entrato nel vivo. Dopo l’acquisto di Arthur dal Barcellona nello scambio con Pjanic, i bianconeri continuano a cercare rinforzi per il centrocampo. Il primo nome sulla lista juventina rimane quello di Jorginho. Pronti 40 milioni più una contropartita per convincere il Chelsea.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 40 milioni più Rabiot per arrivare a Jorginho

Il centrocampo della Juventus ha bisogno di rinforzi e Fabio Paratici vorrebbe accontentare l’allenatore Maurizio Sarri, puntando al centrocampista del Chelsea, Jorginho. Tra i due c’è un rapporto di stima reciproca ed il tecnico toscano vorrebbe allenarlo di nuovo dopo averlo fatto al Napoli e con i ‘blues’. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, la Juventus sembrerebbe pronta a tutto per arrivare al centrocampista della nazionale azzurra. Sul piatto i bianconeri sembrerebbero disposti a mettere 40 milioni più il cartellino di Adrien Rabiot, calciatore arrivato nel luglio scorso a parametro zero dal PSG. Juventus dunque intenzionata a procedere col tutto per tutto per far ricongiungere il calciatore con Sarri.

