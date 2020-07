Calciomercato Milan, bomber dalla Serie A | Sfida a Juventus ed Inter

Il Milan cerca rinforzi in attacco visto il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic: spunta un bomber della Serie A nel mirino anche di Juventus ed Inter

Il Milan è pronto a mettere le basi per tornare ai vertici del campionato italiano. Dopo il rinnovo di Stefano Pioli, ora si pensa ai rinforzi da acquistare nel calciomercato per la prossima stagione. Il primo obiettivo è un attaccante ed i rossoneri sono pronti a sfidare Juventus ed Inter per il bomber della Serie A.

Calciomercato Milan, occhi su Dzeko: Juventus ed Inter le rivali per il bomber

Il calciomercato del Milan avrà bisogno di nomi importanti per risalire la classifica nella prossima stagione e puntare al ritorno in Champions League. Uno dei reparti da rinforzare è senza dubbio l’attacco, visto il probabile addio di Zlatan Ibrahimovic. Così, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i rossoneri avrebbero iniziato a pensare ad Edin Dzeko, attaccante della Roma che piace da tempo anche a Juventus ed Inter. Vista la situazione di bilancio dei giallorossi il bomber bosniaco potrebbe partire e la società milanista sembrerebbe pronta all’assalto.

