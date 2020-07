Calciomercato Napoli, Koulibaly annuncia il suo futuro!

Kalidou Koulibaly ha attirato su di sé gli occhi di tanti top club europei. Il difensore del Napoli ha svelato il suo futuro nel corso di un’intervista.

Il Napoli ha disputato una stagione ben al di sotto delle aspettative. Alcuni ‘senatori’ potrebbero lasciare il club partenopeo durante questa sessione di mercato. La mancata qualificazione alla Champions League e gli stimoli che non sono più quelli di una volta, potrebbero convincere Allan e Kalidou Koulibaly ad approdare verso altri lidi. In particolare, il difensore senegalese ha svelato il suo futuro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Napoli, le parole di Koulibaly sul suo futuro

Su Koulibaly ci sono varie squadre inglesi, come il Manchester United, il City e il Liverpool, ma anche il Paris Saint-Germain ha espresso un interesse concreto. Il Napoli vorrebbe incassare almeno 75 milioni di sterline. Ma il difensore senegalese non ha ancora deciso il futuro e non è detto che lasci la squadra allenata da Gattuso: “Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. Sono nel progetto, a fine stagione parleró con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%“.

Nonostante il campionato sia ormai andato, per il Napoli la stagione non è ancora finita: l’8 agosto, infatti, ci sarà la sfida al Barcellona. Koulibaly verosimilmente deciderà nell’incontro con la dirigenza dopo la sfida Champions.

