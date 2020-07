Calciomercato, Mourinho tenta il colpo | Sfida con Inter e Juventus

Il Tottenham cerca il colpo dalla Serie A: pronta l’offerta per battere la concorrenza di Juventus e Inter

È stata una settimana movimentata per la Roma e per il suo gioiello Zaniolo, che sembrava sempre più vicino all’addio ma nelle ultime ore la situazione sembrerebbe migliorata. Il calciatore, autore di un gran gol nella sfida vinta per 1-6 con la Spal, ha mandato dei messaggi di affetto verso i colori giallorossi.

In ogni caso, Juventus e Inter continuano a monitorare la sua situazione ma non sono da escludere possibili assalti dall’esterno, in particolare dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, su di lui potrebbe esserci l’interesse del Tottenham che per abbassare la cifra di 50 milioni potrebbe inserire Lamela.

L’argentino ha già vissuto un’esperienza a Roma e conosce bene la piazza giallorossa.