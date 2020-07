Juventus, comunicato ufficiale | Infortunio in attacco

La Juventus ha diramato un comunicato in cui si rendono note le condizioni di Douglas Costa, sottoposto a degli esami questa mattina.

La Juventus ha reso note le condizioni di Douglas Costa, vittima di un infortunio muscolare. Il brasiliano è stato sottoposto a degli esami questa mattina presso il J-Medical, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra.

Questo il comunicato della Juventus: “Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato“. Almeno 15 giorni di stop per Douglas Costa, che salterà sicuramente le restanti tre partite di campionato e a questo punto è in dubbio anche per la sfida Champions contro il Lione.

