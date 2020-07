Juventus, assalto al Milan | Scambio con Ramsey o colpo gratis!

La Juventus mette nel mirino Calhanoglu, in scadenza tra un anno con il Milan. Ramsey carta per arrivare al turco, che senza rinnovo si libererebbe a parametro zero nel 2021

L’ottimo momento del Milan ha anche il volto di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uno dei trascinatori della gestione Pioli e nell’ultima gara con il Sassuolo ha fornito due assist al bacio per Ibrahimovic. Finalmente determinante in rossonero, dopo stagioni tra alti e bassi dal suo arrivo a Milano. Il contratto dell’ex Bayern Leverkseun è in scadenza nel giugno 2021, con la dirigenza di Via Aldo Rossi al lavoro per estendere l’accordo con il giocatore.

Calciomercato Juventus, idea Calhanoglu: Ramsey nell’affare

Pioli e il Milan non vogliono privarsi dei Calhanoglu, la cui situazione contrattuale farebbe comunque gola a diverse squadre in Europa. Tra queste potrebbe esserci anche la Juventus, pronta ad inserirsi se non dovesse esserci la fumata nera per il prolungamento del nazionale turco. Il classe ’94 piace alla dirigenza della Continassa, che oltre al cartellino di Rugani potrebbe tentare di inserire Ramsey nella trattativa con il Milan. Il club campione d’Italia potrebbe proporre uno scambio alla pari con il gallese ex Arsenal, valutando i due centrocampisti 25-30 milioni di euro, cifra che consentirebbe ad entrambe le squadre di registrare una preziosa plusvalenza. La Juve potrebbe tentare però anche un’altra via: ovvero aspettare un anno e poi cercare di prelevare da svicolato Calhanoglu se il numero dieci non dovesse trovare l’accordo sul rinnovo con il ‘Diavolo’.

Uno scenario che a Casa Milan cercheranno sicuramente di evitare, con la volontà della dirigenza rossonera di blindare il turco alla corte di Pioli e respingere gli assalti sul mercato.

G.M.