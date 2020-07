Calciomercato Milan, occhi in Serie A | Colpo da 25 milioni

Il Milan, in attesa di chiudere al meglio il campionato, pensa al calciomercato estivo: obiettivo in A per rinforzare il centrocampo di mister Pioli

Uno scontro in campo che p0trebbe protrarsi anche in sede di calciomercato. Il Milan guarda in Serie A ed in particolar modo in casa Atalanta per cercare i rinforzi in vista della stagione 2020/21. Il club rossonero, confermato Pioli alla guida della squadra, punta i fari sul pilastro di Gasperini per l’anno prossimo: ecco di chi si tratta.

Calciomercato, asse Milan-Atalanta: colpo da 25 milioni

Il Milan targato Pioli può attingere all’Atalanta di Gasperini per la prossima stagione. Lo straordinario campionato della ‘Dea’ ha messo in mostra diversi talenti che, alla corte di Gasperini, hanno attirato estimatori in tutta Europa. Il club di via Aldo Rossi potrebbe quindi pensare a Remo Freuler per rinforzare la mediana che perderà Biglia e Bonaventura al termine dell’attuale stagione.

Lo svizzero, in scadenza nel 2022 con i nerazzurri, ha una valutazione di 25 milioni di euro. Nell’affare potrebbe rientrare una contropartita, con l’Atalanta che tra i rossoneri punterebbe sul ritorno di Andrea Conti. Nel caso in cui avanzasse l’ipotesi scambio con il terzino, la trattativa sarebbe alla pari e senza conguaglio economico.

Situazione in divenire: Milan e Atalanta sono pronte a trattate, i rossoneri inseguono Freuler.

