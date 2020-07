Calciomercato Inter, addio Joao Mario | Scambio in Serie A!

L’Inter dovrà risolvere anche altre situazioni di calciatori in giro in prestito, come quella del portoghese Joao Mario: possibile scambio in Serie A!

Dopo l’addio definitivo di Mauro Icardi, passato a titolo definitivo al Paris Saint-Germain, l’Inter dovrà sistemare così il futuro del centrocampista portoghese, Joao Mario, che ha vestito la maglia del Lokomotiv Mosca nell’ultima stagione. La società nerazzurra potrebbe anche utilizzarlo come pedina di scambio per rinforzare le corsie esterne di Antonio Conte. Con il club russo ha totalizzato ben 1832 minuti realizzando un gol con sei assist vincenti ai propri compagni.

Calciomercato Inter, scambio Joao Mario-Marusic

Nel mirino dell’Inter ci sarebbe così il laterale montenegrino, Adam Marusic, che ha messo a segno ben due gol in Serie A in 12 presenze complessive totalizzate sotto la gestione di Simone Inzaghi. Così potrebbe nascere l’idea di un possibile scambio davvero entusiasmante in vista della prossima stagione con il portoghese pronto a tornare da protagonista in Serie A dopo l’avventura in chiaroscuro con la maglia nerazzurra.

