Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Si pesca dal Barcellona

L’Inter vuole continuare a crescere e va a caccia di nuovi affari sul calciomercato: si cerca un nuovo colpo dal Barcellona

È stata nel complesso una buona stagione fin qui quella vissuta dall’Inter, che ha già ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League con largo anticipo migliorando il risultato di un anno fa, quando il quarto posto arrivò solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata.

Ci sono comunque dei passi in avanti da fare visto che la società nerazzurra è andata a caccia dell’obiettivo scudetto ma è sfumato più o meno verso la fine di febbraio con i due passi falsi consecutivi contro Lazio e Juventus. Si vuole provare a diventare più competitivi nella prossima annata e per questo la società è già al lavoro sul calciomercato.

Calciomercato Inter, torna di moda Rafinha: calciatore disposto a tornare

Beppe Marotta si è da subito messo al lavoro per il futuro e ha già chiuso per l’importante colpo Hakimi, che andrà a rinforzare notevolmente la fascia destra. Ora si lavora per nuovi affari e, secondo alcune voci in arrivo dalla Spagna, potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma dal Barcellona.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, l’Inter starebbe pensando di far tornare a Milano Rafinha. Il brasiliano sembrava vicino al passaggio definitivo al Celta Vigo ma tutto sembrerebbe saltato in quando il club spagnolo non ha i 16 milioni richiesti. Per questo potrebbero provarci i nerazzurri e Rafinha sarebbe contento di tornare in una squadra in cui si è trovato bene.

Nella seconda metà di stagione del 2017/2018, vissuta con la maglia dell’Inter, il brasiliano classe 1993 ha dato il suo contributo nel raggiungimento della Champions League giocando 17 gare e siglando anche due reti.

