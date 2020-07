Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Cala il prezzo!

In casa Juventus, con lo scudetto che è solo una formalità, è il calciomercato estivo a tenere banco: occasione top per la difesa di mister Sarri

Con il nono tricolore ormai ad un soffio, la Juventus programma il calciomercato estivo in vista della stagione 2020/21. In casa bianconera torna di moda un vecchio obiettivo per la difesa, già vicino lo scorso gennaio a trasferirsi a Torino. Novità importanti: scende il prezzo per l’ex giocatore dell’Inter.

Calciomercato, Juventus alla finestra: colpo con lo sconto

Un’occasione importante per la corsia mancina della Juventus. Il Porto, secondo quanto riportato da ‘90min.com‘, ha deciso di mettere sul mercato Alex Telles. L’ex terzino dell’Inter è in scadenza l’anno prossimo con il club portoghese che non vuole perderlo gratis nel giugno 2021.

Ecco che il prezzo di Telles sarebbe sceso da 40 a circa 26 milioni di euro, con Paratici che potrebbe affondare l’offensiva nelle prossime settimane. Attenzione però anche al Chelsea, tra i club maggiormente attivi e sulle tracce del terzino brasiliano.

Più complicata la pista Manchester United che hanno già Shaw e Williams in quel ruolo. A Telles pensa anche Pep Guardiola, a caccia di un degno sostituto di Mendy sulla sinistra dei suoi ‘Citizens’. Situazione in divenire, la Juventus può tornare a pensare a Telles: il 27enne verdeoro è pronto a salutare i ‘Dragoes’.

