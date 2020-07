Calciomercato Milan, un big chiede l’addio | Sirene tedesche per lui!

Dalla Spagna rivelano che una delle stelle del Milan avrebbe espresso la propria volontà di cambiare aria a fine stagione: lo vogliono in Bundesliga.

La stagione del Milan è passata dai bassi della gestione Giampaolo ai fuochi d’artificio con Stefano Pioli. Il tecnico emiliano è riuscito a fare talmente bene in questi mesi da convincere la dirigenza rossonera a cambiare i propri piani per il futuro: niente Rangnick, si continua con Pioli. Intanto, dalla Spagna rivelano come uno dei maggiori protagonisti della scalata del Milan alla classifica avrebbe avvisato la società della propria volontà di cambiare aria a fine stagione.

Secondo quanto rivelato da ‘TodoFichajes.com’, Hakan Calhanoglu avrebbe chiesto la cessione al Milan. Il centrocampista turco, fra i migliori da quando Pioli è arrivato in panchina, avrebbe intenzione di tornare in Bundesliga. Proprio nel campionato tedesco, Calha avrebbe mostrato il meglio di sé e vorrebbe ritrovare di nuovo quelle sensazioni. Sul numero ’10’ rossonero ci sarebbero l’Herta Berlino ed il Lipsia, pronti a soddisfare la richiesta di 20 milioni del Milan. In Italia le voci di un malumore del turco non trovano conferma al momento, ma il suo futuro a Milano rimane comunque incerto.

