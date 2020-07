Calciomercato Milan, assalto in casa Inter | Offerta e controfferta

Pioli potrebbe chiedere al Milan l’acquisto di un centrocampista in forza all’Inter che lui già allenato in nerazzurro e che poi avrebbe voluto con sé ai tempi in cui allenava la Fiorentina

Pioli non ha conquistato solo la conferma con tanto di rinnovo fino al giugno 2022, ma anche maggiore credito sulle prossime scelte di calciomercato. Nella sessione in divenire il Milan proverà ad accontentarlo, in base ovviamente alle possibilità economiche. Il budget a disposizione di Massara e Maldini, ma sulla permanenza di quest’ultimo non mettiamo la mano sul fuoco, o meglio dire di Moncada e partner non sarà certo enorme, ecco perché le ‘richieste’ del tecnico emiliano, che Gazidis alla fine ha preferito a Rangnick, non dovranno essere molte e nemmeno troppo onerose.

Calciomercato Milan, tentativo per Gagliardini: la risposta dell’Inter

Una di queste richieste potrebbe riguardare il centrocampo e l’Inter. Roberto Gagliardini il calciatore in questione, che Pioli ha già allenato durante la sua breve esperienza sulla panchina nerazzurra volendolo poi con sé alla Fiorentina. L’operazione non andò in porto e così l’ex atalantino rimase a Milano. Soprattutto perché a Conte gli si è dimezzato se non di più la mediana a causa di infortuni vari, nel post lockdown il classe ’94 è diventato praticamente inamovibile, ma chiaramente l’Inter resta ben disposta a privarsene. I rossoneri potrebbero offrire sui 10 milioni di euro più il cartellino di Ricardo Rodriguez, che il Psv non riscatterà. Di piede mancino e adattabile nella difesa a tre, lo svizzero è un profilo forse congeniale a Conte, tuttavia riteniamo improbabile il sì interista a tale eventuale proposta.

Più plausibile una controrichiesta da 25 milioni di euro, con l’alternativa rappresentata da uno scambio alla pari con Kessie, lui di certo stimato dall’allenatore salentino. Scambio alla pari, si intende, a cui ovviamente il Milan risponderebbe con un secco rifiuto.

