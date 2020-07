Calciomercato Napoli, colpo in arrivo | Tutti i dettagli

Il Napoli si sta avvicinando sempre di più al grande colpo di mercato: ecco tutti i dettagli sull’operazione messa in atto da De Laurentiis.

La telenovela fra il Napoli e Osimhen sembra essere alle battute finali. Il grande colpo di mercato del club partenopeo prende sempre di più le sembianze dell’attaccante nigeriano. Cresce l’ottimismo degli azzurri riguardo al regalo di De Laurentiis a Gattuso per il reparto offensivo. Un cadeux che arriverà direttamente dal Lille e che potrebbe essere scartato dal tecnico calabrese già nelle prossime settimane. Ecco tutti i dettagli riguardo alle date ed alle cifre dell’operazione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, parla Marotta | Rivelazione su Messi!

Calciomercato Napoli, arriva Osimhen | Tutti i dettagli dell’operazione

Secondo quanto appreso da ‘Calciomercato.it‘, il Napoli starebbe per chiudere l’operazione Osimhen. Dopo aver inseguito l’attaccante per oltre un mese, De Laurentiis si appresta a celebrare in pompa magna quello che sarà l’acquisto più costoso della storia del club campano. La cifra pattuita con il Lille per il trasferimento di Osimhen è di 60 milioni, sempre secondo ‘Calciomercato.it’, mancherebbe solamente un accordo riguardo alle date dei pagamenti. Niente di trascendentale o che, quantomeno, possa mettere a rischio la buona riuscita dell’operazione. Già lunedì potrebbe arrivare l’ufficialità da parte del presidente del Napoli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, infortunio e operazione | Salta il trasferimento

Oltre all’accordo con il Lille, anche l’intesa con l’attaccante nigeriano è pressoché totale. Osimehn guadagnerà 4 milioni a stagione per 5 anni. Il costo complessivo dell’operazione, fra esborso per il cartellino ed ingaggio del giocatore, si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Una cifra da capogiro che, però, mette in luce ancora una volta le ambizioni di De Laurentiis per il suo Napoli. Gattuso avrà a disposizione un attaccante di grande valore, tecnico ed economico.

Ci siamo quasi per l’arrivo di Osimehn al Napoli, l’ufficialità è solamente una questione di ore: sarà l’acquisto più costoso della storia del club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, suggestione James | Colpo in saldo

Champions League, Mbappe esce in lacrime | A rischio per l’Atalanta

Calciomercato Juventus, giovane talento lontano | Premier ad un passo