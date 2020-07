Calciomercato Juventus, si complica per il bomber | Irrompe il Real Madrid!

Potrebbe essersi complicata la strada che porterebbe all’attaccante preferito dalla Juventus: dalla Spagna rivelano che si sarebbe inserito il Real Madrid.

La priorità della Juventus, al momento, è quella di chiudere il discorso scudetto e, poi, di compiere il miglior cammino possibile in Champions League. A bocce ferme, terminate le competizioni sportive, la società piemontese inizierà a programmare la prossima stagione. Una delle incombenze principale dei bianconeri sarà quella di sostituire Gonzalo Higuain, che sembra aver esaurito il proprio corso con la ‘Vecchia Signora’. Fra i diversi candidati per l’attacco della Juventus, sembra essercene uno che supera tutti gli altri nelle preferenze dei bianconeri: il problema, però, è che si sarebbe inserito anche il Real Madrid.

Nelle ultime settimane ha preso sempre più quota il nome di Duvan Zapata per l’attacco della Juventus. Il centravanti colombiano sta disputando grandi stagioni a Bergamo e sembra aver raggiunto l’equilibrio perfetto nella propria carriera: ora potrebbe essere pronto al salto in una big. Paratici ha degli ottimi rapporti con la dirigenza dell’Atalanta, con la quale a gennaio ha concluso l’operazione Kulusevski, e potrebbe lavorare ad un accordo al termine della stagione. Il rischio maggiore, per i bianconeri, è la grande concorrenza che si è creata sul colombiano.

Come riportato da ‘Don Balon’, infatti, anche il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Duvan Zapata. Zidane sarebbe rimasto molto colpito dalla forza fisica del colombiano e dalla sua capacità di trovare la rete con grande facilità: anche in questo campionato, il numero ‘9’ bergamasco ha messo a segno ben 18 reti. Florentino Perez potrebbe versare 40 milioni nelle casse dell’Atalanta e inserire il cartellino di Mariano Diaz, accontentando così il tecnico francese. I bianconeri potrebbero essere battuti sul tempo dal Real Madrid e vedere sfumare il proprio obiettivo primario in attacco.

