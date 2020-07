Calciomercato Juventus e Inter, beffa Serie A | Colpo in Spagna!

Juventus e Inter cercheranno di rinforzare ancora i loro rispettivi centrocampi con innesti di valore: beffa in arrivo per le due big d’Italia!

Colpi davvero importanti in vista della prossima stagione per Juventus e Inter. I due top club d’Italia sarebbero sempre molto attivi per allestire rose alquanto competitive con innesti di assoluto valore. Così sia Sarri, se dovesse essere confermato, che Antonio Conte avrebbero richiesti rinforzi soprattutto per la zona centrale di campo con acquisti di top player.

Calciomercato Juventus e Inter, Rakitic sempre più vicino al Siviglia

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Barcellona potrebbe dire addio al centrocampista croato, Ivan Rakitic, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2021. Secondo le ultime indiscrezioni il Siviglia sarebbe così vicinissimo al giocatore blaugrana con l’ex ds della Roma Monchi pronto a chiudere l’operazione in tempi brevi. Proprio con il club andaluso il centrocampista blaugrana si è fatto notare nel calcio che conta prima di trionfare con il Barcellona. Nelle scorse settimane anche Juventus e Inter lo avrebbero messo nel mirino, ma quasi sicuramente Rakitic terminerà la carriera in Spagna.

